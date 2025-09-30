 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В СУХУМЕ: КОГДА ПАМЯТЬ ИДЁТ ПО УЛИЦАМ

Новости Вторник, 30 сентября 2025 17:47
Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Дождь в столице шёл в День Победы с раннего утра. Сначала – мелкий и настырный, позже – почти ливень. Асфальт заблестел, листья деревьев склонились под тяжестью капель. Но люди вышли. Не с зонтами – с портретами тех, кто не просто остался в памяти, а стал легендой. Это – «Бессмертный полк», но для многих – это просто: «Я иду с отцом».

Колонна, возглавляемая Героем Абхазии, директором Музея Боевой Славы им. Владислава Ардзинба Мзией Бейя и вице-премьером Таращем Хагба, двинулась по центральным улицам Сухума. В акции принимали участие ветераны войны, родные и близкие погибших, школьники и студенты. Каждый желающий мог присоединиться, чтобы почтить память павших воинов.

Участники словно говорили: «Ты был, ты воевал, ты погиб, я не позволю себе исчезнуть». Именно так – через фотографии, через слёзы, через короткие слова – сохраняется память. Не как история, а как любовь.

Голоса тех, кто помнит

«Мой отец погиб в сентябре 1993 года. Сегодня я иду с его фотографией, чтобы мои дети знали, какой подвиг он совершил, чтобы никогда не забывали, какой ценой досталась мирная жизнь», – сказала молодая женщина.

Владислав Гунба держал портрет деда: «Его звали Назырбей Габния. Он воевал на Восточном фронте. Он рассказывал о войне, но я был тогда совсем маленьким и многого не запомнил. Тем не менее, для меня День Победы – особенный. Это один из главных праздников Абхазии».

«В этой войне участвовали мои братья, одному было 17 лет, другому – 18. Они воевали на установке «Град». Слава Богу, все живы. Я ими горжусь, но душа болит за тех, кто не вернулся. Поэтому я сегодня здесь и иду с портретами погибших бойцов Абхазской армии», – сказала учитель из Гудауты Мадина Хагба.

Размышления о чести и наследии

Среди непосредственных участников Отечественной войны народа Абхазии можно было услышать нотки ностальгии по тому времени: «Война стёрла всю ложь. Не было места лицемерию, коррупции, мелочным спорам. Было чётко: ты – с нами или против. Ты – воюешь, лечишь, кормишь – или предаёшь. Именно тогда мы поняли, кто мы, что такое честь, что значит отдать последнее, что ради Родины можно умереть, и это будет не трагедия, а подвиг».

По мнению ещё одного ветерана, сейчас мир сложнее: в нём правда смешана с выгодой, героев называют фанатиками, а подвиг измеряют не делами, а словами за столом.

«После Победы пришло другое: мы выстояли – но не научились жить. Эйфория растаяла. Горе осталось. Надежды разбились о будничную реальность, и начался надлом, длящийся до сих пор», – считает он.

На вопрос, в чем сейчас заключается главная задача нашего общества, было сказано: «Наша задача – достойно жить. Каждый день. На работе. В семье. В слове. Потому что за эту возможность, за то, чтобы просто ходить по улице, учить детей, мечтать – они и отдавали свои жизни. Нам не нужно больше войны, чтобы быть героями. Нам нужно быть людьми в мирное время. Это и есть настоящая Победа».

photo_10_2025-09-30_16-25-36.jpg

Материал подготовлен корреспондентами Апсныпресс.

