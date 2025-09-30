 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Вторник, 30 сентября 2025 17:42
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил президента Абхазии Бадру Гунба с Днем Победы и Независимости

В поздравительном адресе отмечается:

«Уважаемый Бадра Зурабович,

Искренне поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Победы и Независимости.

30 сентября является символом мужества абхазского народа, сумевшего в упорной борьбе отстоять свое право на суверенное и мирное будущее.

Российско-абхазские отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, успешно укрепляются. Убежден, что тесное сотрудничество в социально-экономической и гуманитарной сферах, а также по вопросам безопасности будет и далее способствовать сближению и процветанию наших народов. Намерены и впредь оказывать дружественной Абхазии комплексное содействие в ее развитии.

От всей души желаю Вам, уважаемый Бадра Зурабович, доброго здоровья и новых достижений в Вашей ответственной деятельности, а всем жителям Республики Абхазия – мира и благополучия».

