ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил президента Абхазии Бадру Гунба с Днем Победы и Независимости
В поздравительном адресе отмечается:
«Уважаемый Бадра Зурабович,
Искренне поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Победы и Независимости.
30 сентября является символом мужества абхазского народа, сумевшего в упорной борьбе отстоять свое право на суверенное и мирное будущее.
Российско-абхазские отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, успешно укрепляются. Убежден, что тесное сотрудничество в социально-экономической и гуманитарной сферах, а также по вопросам безопасности будет и далее способствовать сближению и процветанию наших народов. Намерены и впредь оказывать дружественной Абхазии комплексное содействие в ее развитии.
От всей души желаю Вам, уважаемый Бадра Зурабович, доброго здоровья и новых достижений в Вашей ответственной деятельности, а всем жителям Республики Абхазия – мира и благополучия».
Последнее от Super User
- ДАН СТАРТ РЕКОНСТРУКЦИИ СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
- «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В СУХУМЕ: КОГДА ПАМЯТЬ ИДЁТ ПО УЛИЦАМ
- В АБХАЗИИ ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВУ АРДЗИНБА И СЕРГЕЮ БАГАПШ
- СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: «СЕГОДНЯ – НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК, ПРАЗДНИК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, НЕСЛОМЛЕННОГО ДУХА И НЕРУШИМОЙ ДРУЖБЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ!»
- ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА И НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ