ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Искренне поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Победы и Независимости.

30 сентября является символом мужества абхазского народа, сумевшего в упорной борьбе отстоять свое право на суверенное и мирное будущее.

Российско-абхазские отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, успешно укрепляются. Убежден, что тесное сотрудничество в социально-экономической и гуманитарной сферах, а также по вопросам безопасности будет и далее способствовать сближению и процветанию наших народов. Намерены и впредь оказывать дружественной Абхазии комплексное содействие в ее развитии.

От всей души желаю Вам, уважаемый Бадра Зурабович, доброго здоровья и новых достижений в Вашей ответственной деятельности, а всем жителям Республики Абхазия – мира и благополучия».