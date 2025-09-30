 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВУ АРДЗИНБА И СЕРГЕЮ БАГАПШ

Новости Вторник, 30 сентября 2025 17:28
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВУ АРДЗИНБА И СЕРГЕЮ БАГАПШ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. В День Победы и Независимости состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера.

В церемонии возложения приняли участие Президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Южной Осетии Константин Джуссоев, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты Парламента, ветераны войны, добровольцы, представители делегаций, прибывших на праздничные торжества.

556935673_2246529610834423_8877692581977264562_n.jpg

Затем участники церемонии проследовали в село Джгярда, где возложили цветы к мемориалу второго президента Абхазии Сергея Багапш.

f3051eb70b962b646ad926757115bce0_XL.jpg

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 30 сентября 2025 17:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: «СЕГОДНЯ – НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК, ПРАЗДНИК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, НЕСЛОМЛЕННОГО ДУХА И НЕРУШИМОЙ ДРУЖБЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ!» ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.