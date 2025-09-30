В АБХАЗИИ ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВУ АРДЗИНБА И СЕРГЕЮ БАГАПШ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. В День Победы и Независимости состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера.

В церемонии возложения приняли участие Президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Южной Осетии Константин Джуссоев, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты Парламента, ветераны войны, добровольцы, представители делегаций, прибывших на праздничные торжества.