СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: «СЕГОДНЯ – НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК, ПРАЗДНИК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, НЕСЛОМЛЕННОГО ДУХА И НЕРУШИМОЙ ДРУЖБЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ!»

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, прибывший в Абхазию для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы и Независимости, поздравил президента и народ республики с праздником.

Выступая на праздничном параде по случаю 32-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии, Кириенко сказал:

«Уважаемый Бадра Зурабович, дорогие друзья! присоединяясь к словам поздравления президента России. Хочу подчеркнуть, что это особенный день. 32 года назад, в августе 1992 года, народ Абхазии встал на путь защиты своего права на жизнь, язык и культуру на родной земле. Плечом к плечу вместе с абхазами сражались те, для кого Абхазия – это Отечество: армянская, русская, греческая общины.

Россия тогда была с вами, наши народы связала кровь, пролитая вместе за справедливость. Мы помним добровольцев из самых разных регионов России, казаков, бойцов из Приднестровья, всех, кто пришёл на помощь братскому абхазскому народу в самый трудный час. Особая роль в этой победе принадлежит первому президенту Абхазии, национальному лидеру Владиславу Григорьевичу Ардзинба. Его железная воля, мудрость и умение сплотить нацию вдохновили народ на борьбу и привели к знаменитому сентябрьскому триумфу 1993 года. Он заложил фундамент современной абхазской государственности и крепкие отношения Абхазии и России, задал высокую планку для новых руководителей республики. Преемственность поколений, верность традициям отцов-основателей – вот надёжный залог стабильности и процветания Абхазии.

413 дней войны показали миру несгибаемую волю абхазского народа. Мы склоняем головы перед памятью павших героев – почти 2000 сыновей и дочерей Апсны, отдавших свои жизни за свободу. Мы чтим вклад каждого, кто сражался в рядах ополчения, и каждого, кто помогал им в тылу. Эта победа навсегда вписана в историю как торжество правды над ложью, воли к свободе над попыткой геноцида.

Дорогие друзья, в России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Мы чествуем героев всех поколений.

В мае мы вместе стояли на Красной площади, отмечая восьмидесятилетие победы в Великой Отечественной войне, и были рады видеть среди почётных гостей президента Абхазии Бадру Зурабовича Гунба. Это глубокий символ нашей общей памяти и уважения к подвигу предков.

Мы помним имена абхазов, удостоенных звания Героя Советского Союза – Владимира Харазия, Варлама Габлия, Раждена Барциц, Ясона Кокоскерия. Мы помним подвиги Ивана Ванача, полного кавалера ордена Славы. Их мужество вечный пример для новых поколений. И сегодня воины Абхазии плечом к плечу с российскими бойцами сражаются в зоне специальной военной операции. Их стойкость – прямое продолжение подвига их отцов и дедов, отстоявших Абхазию в 2008-ом и в начале девяностых годов, а ещё раньше – в 40-ых, отстояв весь Советский Союз.

Сегодня – наш общий праздник, праздник воинской славы, несломленного духа и нерушимой дружбы между Россией и Абхазией!

Да здравствует народ победитель!

С праздником победы! Мира, добра и процветания Абхазии!»