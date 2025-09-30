ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА И НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости. Поздравление зачитал на праздничном параде в Сухуме первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
«Уважаемый Бадра Зурабович! Дорогие друзья, уважаемые ветераны Отечественной войны народа Абхазии, товарищи военнослужащие, гости и участники парада!
Для меня большая честь огласить приветствие президента, верховного главнокомандующего России Владимира Владимировича Путина», – сказал Сергей Кириенко
«Уважаемый Бадра Зурабович! Уважаемые граждане Республики Абхазия! Примите самые тёплые поздравления по случаю Дня Победы и Независимости! Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, который в нелёгкой борьбе отстоял своё законное право на свободную мирную жизнь.
Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства. Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной безопасности и стабильности.
Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем абхазским гражданам мира и благополучия!
Президент России Владимир Владимирович Путин».
