В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕСТВОВАЛИ ПЕДАГОГОВ-ВЕТЕРАНОВ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Управлении образования Администрации г. Сухум чествовали педагогов-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. С Днём Победы и Независимости поздравили педагогов, которые в годы Отечественной войны народа Абхазии встали на защиту Родины – воевали на полях сражений и служили в медико-санитарном батальоне.

Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба, поздравляя ветеранов, отметил их вклад и в мирное время, продолжая воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма на личном примере.

В церемонии награждения приняли участие министр просвещения Хана Гунба, начальник управления образования администрации города Сухум Астанда Таркил.

В качестве подарка и знака внимания от имени главы города ветеранам были вручены материальные премии.