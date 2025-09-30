 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕСТВОВАЛИ ПЕДАГОГОВ-ВЕТЕРАНОВ

Вторник, 30 сентября 2025
Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Управлении образования Администрации г. Сухум чествовали педагогов-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. С Днём Победы и Независимости поздравили педагогов, которые в годы Отечественной войны народа Абхазии встали на защиту Родины воевали на полях сражений и служили в медико-санитарном батальоне.

Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба, поздравляя ветеранов, отметил их вклад и в мирное время, продолжая воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма на личном примере.

В церемонии награждения приняли участие министр просвещения Хана Гунба, начальник управления образования администрации города Сухум Астанда Таркил.

В качестве подарка и знака внимания от имени главы города ветеранам были вручены материальные премии.

