Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ . Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Владимира Делба по случаю Дня Победы и Независимости. В поздравлении говорится:

от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Республики Абхазия – Днём Победы и Независимости.

Российско-абхазские отношения, основанные на принципах дружбы, стратегического партнёрства и союзничества, поступательно развиваются в духе взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Расширяется торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество, реализуются перспективные совместные проекты в различных областях.

Убеждён, что активная работа по правительственной линии будет и впредь способствовать укреплению всего комплекса практического взаимодействия. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазии».

Михаил Мишустин пожелал Владимиру Делба крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, а дружественному абхазскому народу – счастья и процветания.