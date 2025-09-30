 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ДЕЛБА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Вторник, 30 сентября 2025 13:02
МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ДЕЛБА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Владимира Делба по случаю Дня Победы и Независимости. В поздравлении говорится:

«Уважаемый Владимир Валерьевич,

от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Республики Абхазия – Днём Победы и Независимости.

Российско-абхазские отношения, основанные на принципах дружбы, стратегического партнёрства и союзничества, поступательно развиваются в духе взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Расширяется торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество, реализуются перспективные совместные проекты в различных областях.

Убеждён, что активная работа по правительственной линии будет и впредь способствовать укреплению всего комплекса практического взаимодействия. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазии».

Михаил Мишустин пожелал Владимиру Делба крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, а дружественному абхазскому народу – счастья и процветания.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 30 сентября 2025 13:03

