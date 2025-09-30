 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ФОРУМ «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Новости Вторник, 30 сентября 2025 12:57
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ФОРУМ «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. 3 октября 2025 года состоится ключевое событие осени форум «Команда Абхазии». Это площадка, где рождаются конкретные идеи для развития нашей страны. Команда Абхазии совместно с Администрацией президента Республики Абхазия и органами власти проводит стратегический форум для обсуждения проектных решений. Мероприятие пройдет под председательством президента Абхазии Бадры Гунба.

В центре внимания форума – конкретные пути социально-экономического развития Абхазии. Участники объединят усилия для выработки эффективных решений по целому спектру направлений: от туризма и энергетики до сельского хозяйства, социальной сферы и молодежной политики.

Ключевая цель – перейти от обсуждений к активным действиям, объединив опыт руководства и свежие идеи нового поколения управленцев.

Участники форума вместе обсудят социальные проекты Команды Абхазии, инициативы участников «Гостеприимной Абхазии», «Новых медиа Абхазии» и «Созидателей Абхазии», а также перспективы развития по отраслям, разработанные участниками в Мастерской управления «Сенеж».

Команда Абхазии это команда Президента в широком смысле этого слова. Форум это практический шаг в реализации потенциала страны.

Прочитано 5 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ДЕЛБА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.