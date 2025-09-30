В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ФОРУМ «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ . 3 октября 2025 года состоится ключевое событие осени – форум «Команда Абхазии». Это площадка, где рождаются конкретные идеи для развития нашей страны. Команда Абхазии совместно с Администрацией президента Республики Абхазия и органами власти проводит стратегический форум для обсуждения проектных решений. Мероприятие пройдет под председательством президента Абхазии Бадры Гунба.

ф

орума – конкретные пути социально-экономического развития Абхазии. Участники объединят усилия для выработки эффективных решений по целому спектру направлений: от туризма и энергетики до сельского хозяйства, социальной сферы и молодежной политики.

В центре внимания

Ключевая цель – перейти от обсуждений к активным действиям, объединив опыт руководства и свежие идеи нового поколения управленцев.

Участники форума вместе обсудят социальные проекты Команды Абхазии, инициативы участников «Гостеприимной Абхазии», «Новых медиа Абхазии» и «Созидателей Абхазии», а также перспективы развития по отраслям, разработанные участниками в Мастерской управления «Сенеж».

Команда Абхазии – это команда Президента в широком смысле этого слова. Форум – это практический шаг в реализации потенциала страны.