ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО

Обсуждалась программа визита – были обозначены дальнейшие шаги по реализации совместных проектов в социальной и экономической сферах.

«Эта победа для нас священна, и то, что вы находитесь здесь в этот очень важный для всего нашего народа день – показатель дружбы и уважения», – отметил ррезидент Абхазии.

«Тогда большое количество добровольцев из разных регионов России встало плечом к плечу с народом Абхазии. Для нас очень важно, что сегодня, когда идет борьба за независимость Донбасса и Новороссии, большое количество сынов Абхазии добровольцами героически воюют», – в свою очередь сказал Сергей Кириенко.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении российско-абхазского сотрудничества, отметив позитивную динамику в развитии двусторонних отношений.