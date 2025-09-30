ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО
Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко. Во встрече также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обсуждалась программа визита – были обозначены дальнейшие шаги по реализации совместных проектов в социальной и экономической сферах.
«Эта победа для нас священна, и то, что вы находитесь здесь в этот очень важный для всего нашего народа день – показатель дружбы и уважения», – отметил ррезидент Абхазии.
«Тогда большое количество добровольцев из разных регионов России встало плечом к плечу с народом Абхазии. Для нас очень важно, что сегодня, когда идет борьба за независимость Донбасса и Новороссии, большое количество сынов Абхазии добровольцами героически воюют», – в свою очередь сказал Сергей Кириенко.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении российско-абхазского сотрудничества, отметив позитивную динамику в развитии двусторонних отношений.
