 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО

Новости Вторник, 30 сентября 2025 12:03
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко. Во встрече также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обсуждалась программа визита – были обозначены дальнейшие шаги по реализации совместных проектов в социальной и экономической сферах.

«Эта победа для нас священна, и то, что вы находитесь здесь в этот очень важный для всего нашего народа день – показатель дружбы и уважения», – отметил ррезидент Абхазии.

«Тогда большое количество добровольцев из разных регионов России встало плечом к плечу с народом Абхазии. Для нас очень важно, что сегодня, когда идет борьба за независимость Донбасса и Новороссии, большое количество сынов Абхазии добровольцами героически воюют», – в свою очередь сказал Сергей Кириенко.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении российско-абхазского сотрудничества, отметив позитивную динамику в развитии двусторонних отношений.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 30 сентября 2025 12:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ДЕНЬ ПОБЕДЫ К МЕМОРИАЛУ ПОГИБШИМ В ПАРКЕ СЛАВЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.