Абхазия Информ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ К МЕМОРИАЛУ ПОГИБШИМ В ПАРКЕ СЛАВЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ

Новости Вторник, 30 сентября 2025 11:20
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ К МЕМОРИАЛУ ПОГИБШИМ В ПАРКЕ СЛАВЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают 32-ю годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Церемония возложения цветов прошла к Мемориалу в Парке Славы в Сухуме.

Почтить память погибших на полях сражений пришли ветераны войны, матери и близкие погибших воинов, добровольцы, президент Абхазии Бадра Гунба, первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, вице-президент Беслан Бигвава, спикер Парламента Лаша Ашуба, председатель Правительства Южной Осетии Константин Джуссоев, депутат Госдумы Константин Затулин, посол России Михаил Шургалин, представители министерств и ведомств республики, депутаты и представители общественности.

Памятные мероприятия проходят во всех городах и районах республики.

