В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 30 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают День Победы и Независимости – это главный праздник всего народа республики. Этот день в истории Абхазии знаковый, он знаменует окончание абхазско-грузинской войны в 1993 году, которую называют Отечественной войной.

30 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии вышли по реке Ингур к государственной границе с Грузией, где водрузили государственный флаг. Это событие ознаменовало окончание длившейся 413 дней войны.

С абхазской стороны в ней принимало участие 12 тысяч человек, во время боевых действий погибло 3,5 тысячи человек, порядка 5 тысяч получили ранения, более 200 человек до сиз пор числятся пропавшими без вести.

Абхазский народ, пройдя через боль и ужасы войны, трагедии и страдания людей, сумел героически выстоять и победить.

В каждом доме Абхазии бережно хранят воспоминания о тех, кто погиб, защищая Родину, о тех, кто с оружием в руках прошел весь фронтовой путь, о каждом дне войны. В каждой семье гордятся теми, кто выдержал все испытания и обеспечил свободную жизнь для последующих поколений.

Сегодня в Абхазии чтят добровольцев, пришедших на помощь Абхазии. Каждый из них своим мужеством, героизмом и силой духа внес свой личный вклад в достижение Абхазией такой долгожданной и важной Победы.

День Победы – это судьбоносный день. 32 года назад абхазский народ доказал, что всегда готов защитить свои ценности, свободу и независимость, показал непоколебимую волю и силу духа в борьбе за Победу, которая дала Республике Абхазия историческую возможность вновь встать на ноги и уверенно идти по пути развития.

***

Бои за Сухум в ходе сентябрьского наступления 1993 года предопределили исход войны. Операция по освобождению столицы от войск Госсовета Грузии длилась 12 дней.

Ожесточенные боевые действия в черте города шли несколько дней. Основные силы противника, понеся в ходе боев за Сухум серьезные потери, были не в состоянии организовать во все еще оккупированных восточных районах Абхазии эффективную оборону.

На следующий день после освобождения Сухума, 28 сентября, на мосту через реку Кодор, у границы Гульрипшского и Очамчирского районов, состоялось соединение Западного и Восточного фронтов.

А 30 сентября 1993 года вся территория страны была освобождена от грузинских войск.

