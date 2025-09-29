НА ПОЛЯНЕ «МЫКУАШТА» ПРОШЛИ КОННО-СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, вместе с делегацией из Южной Осетии во главе с председателем Правительства Константином Джуссоевым приехали в село Мыку, на праздничные мероприятия «Мыкуашта», посвящённые Дню Победы и Независимости.

Вначале они посетили Моквский храм, где ознакомились с его историей и внутренним состоянием храма.

Затем на исторической поляне «Мыкуашта» состоялись традиционные конно-спортивные состязания. В соревнованиях приняли участие шесть команд: из сел Пакуащ, Кутол, Тамыш, Арасадзыхь и Баслаху Очамчырского района, а также команда «Кодор» из Гулрыпшского района.

Зрители стали свидетелями зрелищных скачек и захватывающих игр.

В скачке на 2000 метров победителем стал Виталий Агрба из села Члоу. В скачке на 1000 метров лучшим оказался Леон Кархалава из села Арасадзыхь.

В игре аимцакьача победила команда села Кутол.

В конном футболе сильнейшими стали спортсмены из села Арасадзыхь. В соревнованиях по метанию дротиков победителями также стали ребята из села Арасадзыхь.