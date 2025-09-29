 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРИБЫЛ В АБХАЗИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

Новости Понедельник, 29 сентября 2025 22:48
Оцените материал
(0 голосов)
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРИБЫЛ В АБХАЗИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы и Независимости.

В рамках визита сегодня, президент Абхазии Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели площадку будущего международного проекта «Абхазский рубеж».

Они посетили железнодорожную станцию Кяласур в Сухуме, где ведется подготовка к запуску этого международного спортивного проекта.

Данный проект был презентован финалистом кадрового конкурса «Команда Абхазии» Георгием Габуния президенту Бадре Гунба во время предыдущего визита Сергея Кириенко в августе. В настоящее время в селе Адзюбжа Очамчырского района создается комплекс препятствий, сочетающий природные и искусственные элементы.

«Абхазский рубеж» представляет собой уникальный формат, объединяющий спортивные соревнования и культурную программу. Участников ждут мастер-классы, концерты и насыщенная этнопрограмма, что позволит познакомить гостей с национальными традициями Абхазии.

Проект рассчитан на привлечение спортсменов из России и стран ближнего зарубежья, а также на развитие внутреннего туризма в межсезонный период. Запуск мероприятия запланирован на ноябрь этого года.

Бадра Гунба и Сергей Кириенко также посетили набережную Сухума. Они осмотрели территорию, оценили новую архитектурную и вечернюю подсветку, и обсудили дальнейшие планы по комплексному благоустройству ключевой прогулочной зоны столицы.

Развитие и модернизация набережной является частью большой работы по созданию комфортной городской среды для жителей и гостей Абхазии, направленной на повышение туристической привлекательности столицы и создание современных общественных пространств.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 29 сентября 2025 22:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА НА ПОЛЯНЕ «МЫКУАШТА» ПРОШЛИ КОННО-СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.