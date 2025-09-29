СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРИБЫЛ В АБХАЗИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ
Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы и Независимости.
В рамках визита сегодня, президент Абхазии Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели площадку будущего международного проекта «Абхазский рубеж».
Они посетили железнодорожную станцию Кяласур в Сухуме, где ведется подготовка к запуску этого международного спортивного проекта.
Данный проект был презентован финалистом кадрового конкурса «Команда Абхазии» Георгием Габуния президенту Бадре Гунба во время предыдущего визита Сергея Кириенко в августе. В настоящее время в селе Адзюбжа Очамчырского района создается комплекс препятствий, сочетающий природные и искусственные элементы.
«Абхазский рубеж» представляет собой уникальный формат, объединяющий спортивные соревнования и культурную программу. Участников ждут мастер-классы, концерты и насыщенная этнопрограмма, что позволит познакомить гостей с национальными традициями Абхазии.
Проект рассчитан на привлечение спортсменов из России и стран ближнего зарубежья, а также на развитие внутреннего туризма в межсезонный период. Запуск мероприятия запланирован на ноябрь этого года.
Бадра Гунба и Сергей Кириенко также посетили набережную Сухума. Они осмотрели территорию, оценили новую архитектурную и вечернюю подсветку, и обсудили дальнейшие планы по комплексному благоустройству ключевой прогулочной зоны столицы.
Развитие и модернизация набережной является частью большой работы по созданию комфортной городской среды для жителей и гостей Абхазии, направленной на повышение туристической привлекательности столицы и создание современных общественных пространств.
