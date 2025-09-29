ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Стороны в рамках своих компетенций будут:

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ . Меморандум о намерениях сотрудничества в сфере туризма между Министерством туризма Республики Абхазия и Министерством туризма и промыслов Нижегородской области Российской Федерации подписали в Сухуме. Подписи под документом поставили министры Астамур Логуа и Сергей Яковлев.

– укреплять и развивать сотрудничество в сфере туризма;

– обмениваться информацией о законодательных и иные нормативных правовых актах, регулирующих сферу туризма;

– обмениваться лучшими практиками и опытом повышения качества туристских услуг, а также опытом регулирования деятельности организаций в сфере туризма;

оказывать содействие установлению контактов между субъектами туристской индустрии регионов каждой из Сторон с целью развития сотрудничества.

Приветствуя Сергея Яковлева, Астамур Логуа сказал: «Очень рады вас видеть на абхазской земле. Думаю, что вы за пару дней уже что-то смогли увидеть, посмотреть. Мы рады видеть все делегации гостей, а в особенности делегацию Нижнего Новгорода, который оказывает Абхазии существенную помощь. Не менее 200 студентов за 15 лет выучились на Нижнегородской земле и сегодня вносят свой вклад в развитие нашей страны».

Логуа выразил уверенность в том, что меморандум, подписанный сегодня, также будет способствовать углублению сотрудничества и взаимовыгодных отношений между Абхазией и Нижегородской областью.

Сергей Яковлев поблагодарил за прием.

«Мы не просто друзья, мы родные, поэтому принято в наших культурах, что родные должны помогать друг другу и идти одним курсом. Туризм – это важная составляющая экономики вашей страны, это важный экономический компонент бюджетов и экономик наших стран», – сказал Яковлев.