июня 24 2024

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Новости Понедельник, 29 сентября 2025 16:16
ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. 30 сентября в Абхазии пройдут памятные мероприятия в честь Дня Победы

План мероприятий в республике:

10:00 – церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы в Сухуме;

11:30 – военный парад в Сухуме. Прохождение колонн «Бессмертного полка»;

12:30 – возложение цветов к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера Сухумского района;

14:00 – возложение цветов к мемориалу второго президента Сергея Багапш в селе Джгярда Очамчырского района;

18:30 – праздничный концерт с участием государственных творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на площади перед Абхазским театром в Сухуме;

20:00 – праздничный фейерверк.

