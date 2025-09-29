10:00 – церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы в Сухуме;

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ . 30 сентября в Абхазии пройдут памятные мероприятия в честь Дня Победы

11:30 – военный парад в Сухуме. Прохождение колонн «Бессмертного полка»;

12:30 – возложение цветов к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера Сухумского района;

14:00 – возложение цветов к мемориалу второго президента Сергея Багапш в селе Джгярда Очамчырского района;

18:30 – праздничный концерт с участием государственных творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на площади перед Абхазским театром в Сухуме;

20:00 – праздничный фейерверк.