ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. 30 сентября в Абхазии пройдут памятные мероприятия в честь Дня Победы
План мероприятий в республике:
10:00 – церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы в Сухуме;
11:30 – военный парад в Сухуме. Прохождение колонн «Бессмертного полка»;
12:30 – возложение цветов к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера Сухумского района;
14:00 – возложение цветов к мемориалу второго президента Сергея Багапш в селе Джгярда Очамчырского района;
18:30 – праздничный концерт с участием государственных творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на площади перед Абхазским театром в Сухуме;
20:00 – праздничный фейерверк.
