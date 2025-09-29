 

В КРАСНОДАРЕ УРОЖЕНЦА АБХАЗИИ ПРИГОВОРИЛИ К 15 ГОДАМ КОЛОНИИ ЗА УБИЙСТВО

29 сентября 2025
В КРАСНОДАРЕ УРОЖЕНЦА АБХАЗИИ ПРИГОВОРИЛИ К 15 ГОДАМ КОЛОНИИ ЗА УБИЙСТВО

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. Краснодарский краевой суд приговорил уроженца Абхазии Зураба Панцулая к 15 годам колонии строгого режима за убийство человека в Сухуме. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края. Панцулая признан виновным в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Суд установил, что в июле 2019 года в столице Абхазии подсудимый с братом, вооружившись автоматом Калашникова, прибыли на встречу с 22-летними братьями Квициния «для обсуждения ранее возникшего между ними конфликта».

Во время драки Панцулая как минимум пять раз выстрелил из автомата, а его брат ударил одного из оппонентов ножом в грудь. Один из пострадавших скончался.

Имея двойное гражданство, Панцулая позже скрылись в России.

Как подчеркнули в прокуратуре, краснодарский суд, «согласившись с позицией государственного обвинителя», назначил Зурабу Панцулая наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Его брат скончался в 2022 году, в связи с чем уголовное дело против него было прекращено. 

https://rtvi.com/news/v-krasnodare-urozhencza-abhazii-prigovorili-k-15-godam-kolonii-za-ubijstvo/

Последнее изменение Понедельник, 29 сентября 2025 15:44

