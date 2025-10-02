ПОДПИСАН УКАЗ О ПРИЗЫВЕ АБХАЗИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 2 октября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о призыве в октябре-декабре 2025 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

На основании законов «О воинской обязанности и военной службе» и «Об обороне» на период с 1 октября по 31 декабря на военную службу призываются граждане Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.

С военной службы увольняются военнослужащие, срок военной службы по призыву которых истек.

Кабинету Министров Республики Абхазия, администрациям районов и города Сухум поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Республики Абхазия.