АНОНС ИНФО-ВОРКШОПА НА ТЕМУ «ГОРОДСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»
Сухум. 2 октября 2025. Абхазия-Информ. 10 октября в 17:30 в Центре «Проспект» в Сухуме состоится информационный воркшоп, организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Мероприятие будет посвящено городскому земледелию и устойчивым практикам ведения огородов на приусадебных участках.
Во время воркшопа участники узнают, как использовать небольшие городские участки для устойчивого выращивания овощей, зелени и фруктов, сохраняя здоровье и плодородие почвы. Особое внимание будет уделено правильному подбору культур и уходу за растениями, а также практикам городского земледелия – какие культуры лучше всего подходят для приусадебных участков и контейнерного выращивания дома.
Гости смогут задать вопросы агрономам ФАО и получить советы, которые можно сразу применить на своём участке или домашнем огороде.
В завершение каждому участнику вручат саженец кумквата.
Место проведения: улица Званба 24, Центр «Проспект», Сухум. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Для записи и по всем дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7940 721 13 53 с 9:00 до 18:00 каждый день, кроме субботы и воскресенья.
Воркшоп пройдет в рамках проекта «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).
