ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

АНОНС ИНФО-ВОРКШОПА НА ТЕМУ «ГОРОДСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»

Новости Четверг, 02 октября 2025 19:38
АНОНС ИНФО-ВОРКШОПА НА ТЕМУ «ГОРОДСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»

Сухум. 2 октября 2025. Абхазия-Информ. 10 октября в 17:30 в Центре «Проспект» в Сухуме состоится информационный воркшоп, организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Мероприятие будет посвящено городскому земледелию и устойчивым практикам ведения огородов на приусадебных участках.

Во время воркшопа участники узнают, как использовать небольшие городские участки для устойчивого выращивания овощей, зелени и фруктов, сохраняя здоровье и плодородие почвы. Особое внимание будет уделено правильному подбору культур и уходу за растениями, а также практикам городского земледелия – какие культуры лучше всего подходят для приусадебных участков и контейнерного выращивания дома.

Гости смогут задать вопросы агрономам ФАО и получить советы, которые можно сразу применить на своём участке или домашнем огороде.

В завершение каждому участнику вручат саженец кумквата.

Место проведения: улица Званба 24, Центр «Проспект», Сухум. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Для записи и по всем дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7940 721 13 53 с 9:00 до 18:00 каждый день, кроме субботы и воскресенья.

Воркшоп пройдет в рамках проекта «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 02 октября 2025 19:49

