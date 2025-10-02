 

АВТАНДИЛ СУРМАНИДЗЕ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ

Новости Четверг, 02 октября 2025 19:49
АВТАНДИЛ СУРМАНИДЗЕ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ

Сухум. 2 октября 2025. Абхазия-Информ. 2-3 октября 2025 года в Москве проходит главное парковое событие – VI Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий ParkSeason Expo, в рамках которого впервые пройдет Форум парков стран СНГ, а также традиционные мероприятия, среди которых IV Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России», II Международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов и III Образовательный слёт директоров парков.

Традиционно участие в форуме парков принимают представители субъектов Российской Федерации, включая глав областных администраций и муниципальных образований, руководителей министерств и департаментов, директоров крупнейших парков страны и объединённых парковых дирекций, ведущие российские компании-производители материалов, оборудования и техники для паркового и городского хозяйства. Дополнительно на мероприятии выступят специалисты государственных организаций, представители муниципалитетов, руководители парков и международные эксперты из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Китая и других стран.

Администрацию Сухума на выставке представляет замглавы Автандил Сурманидзе.

