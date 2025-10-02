АВТАНДИЛ СУРМАНИДЗЕ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ

Сухум. 2 октября 2025. Абхазия-Информ. 2-3 октября 2025 года в Москве проходит главное парковое событие – VI Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий ParkSeason Expo, в рамках которого впервые пройдет Форум парков стран СНГ, а также традиционные мероприятия, среди которых IV Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России», II Международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов и III Образовательный слёт директоров парков.