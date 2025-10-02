ЭДУАРД БУТБА: ВСЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ В СРОК

Сухум. 2 октября 2025. Абхазия-Информ . Министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал редакции «Абхазского вестника» о ходе ключевых работ в министерстве по поручениям президента Бадры Гунба от 27 августа 2025 года.

Подготовка плана мероприятий по повышению эффективности работы медучреждений ведется в установленные сроки. Его утверждение также запланировано до 15 декабря 2025 года.

Гарантированный объем бесплатной помощи и тарифы на платные услуги

Разработан порядок цен и тарифов на медицинские услуги в государственных учреждениях.

«Сейчас документ проходит согласование в профильных министерствах и в ближайшее время будет представлен Кабинету Министров», – отметил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

Долгосрочная программа развития здравоохранения

Минздрав совместно с российскими коллегами и Центральным НИИ информатизации здравоохранения разрабатывает стратегическую программу развития отрасли до 2026 года.

«Это первый столь масштабный проект планирования за поствоенное время», – отметил Бутба.

Обновление медицинского оборудования

Все профильные учреждения получили поручение до 10 ноября 2025 года предоставить списки необходимого оборудования.

На данный момент информация собирается и обрабатывается для последующего представления президенту.