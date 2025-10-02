 

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР С УЧАСТИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ИТАЛИИ

Новости Четверг, 02 октября 2025 19:55
В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР С УЧАСТИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ИТАЛИИ

Сухум. 2 октября 2025. Абхазия-Информ. В шахматной школе имени Анатолия Карпова в Сухуме открылся турнир, приуроченный к празднованию Дня Победы и Независимости. Впервые в соревнованиях приняли участие спортсмены из Италии. Их визит состоялся благодаря приглашению и при посредничестве посла по особым поручениям МИД Абхазии Витто Гриттани. В состав делегации вошли президент Академии шахмат города Триеста Массимо Варини, председатель общественной организации Триеста Джорджио Дески и шахматист, член ФИДЕ Рауль Фа Освальд.

В соревнованиях принимают участие 34 спортсмена.

С приветственным словом к участникам обратился вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета Таращ Хагба:

«От лица руководства страны искренне поздравляю вас с открытием этого важного турнира, посвящённого Дню Победы. Сегодня для нас радостное событие – к нам приехала делегация из Италии. Выражаю огромную благодарность всем, кто внес вклад в организацию этого визита и проведение соревнований. Желаю спортсменам честной борьбы, ярких побед и новых достижений».

«Нас приняли очень тепло. Люди здесь энергичные, открытые – немного похожи на итальянцев. У вас действительно сильная школа шахмат. Я уже, можно сказать, ветеран, но посмотрим, на что еще способен», – отметил Массимо Варини.

«Играть будет непросто, но я готов к борьбе. Для меня большая честь представить Италию на таком турнире. Я рад познакомиться с новой культурой – для меня это особый опыт», – сказал другой представитель делегации.

Они пригласили в январе 2026 г. представителей абхазских шахматистов посетить Италию с ответным визитом.

Турнир проводился по правилам ФИДЕ по швейцарской системе с компьютерной жеребьёвкой. Контроль времени – 10 минут плюс 5 секунд на каждый ход, начиная с первого. Всего предусмотрено семь туров. Призовой фонд составил 300 тысяч рублей.

Итоги первого дня соревнований:

Первое место занял Багателия Нестор (Сухум), второе Бигвава Роланд (Сухум), третье Тужба Константин (Сухум).

Среди ветеранов первое место Миносян Сергей (Очамчира), второе Накопия Борис (Сухум), третье Побочин Юрий (Москва).

Среди юношей первое место Турков Богдан (Сухум), второе Топчян Армен (Гулрыпш), третье Георгиян Георгий (Гагра).

Среди девушек первое место Лаквитава Сарида (Сухум), второе Марченко Полина (Сухум), третье Лакоба Сария (Гудаута).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Помимо турнира, итальянские гости также стали участниками праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы и Независимости Абхазии.

ЭДУАРД БУТБА: ВСЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ В СРОК СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
