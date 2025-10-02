 

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Новости Четверг, 02 октября 2025 20:02
СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сухум. 2 октября 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба провел встречу с временно исполняющим обязанности председателя Контрольно-счетной палаты Республики Южная Осетия Эдуардом Дзерановым, прибывшим в Абхазию на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы и Независимости. Во встрече участвовал председатель Контрольной палаты Республики Абхазия Каха Пертая.

Открывая встречу, спикер сказал: «Неделю назад мы вместе с вами в Цхинвале отмечали 35-ю годовщину Дня Республики Южная Осетия. Сегодня в Абхазии находится большая южноосетинская делегация, спасибо вам, что приехали отметить вместе с нами наш главный праздник. Мы рады вас видеть».

Л. Ашуба, обращаясь к Э. Дзеранову, подчеркнул важность взаимодействия контрольных палат республик: «Знаем, что у вас самые тесные взаимоотношения сложились с Контрольной палатой Республики Абхазия. Мы рады, что орган, подотчетный Парламенту, но в то же время независимый орган, активно взаимодействует со своими коллегами из других государств, в ряду которых братская Республика Южная Осетия».

В свою очередь, Эдуард Дзеранов выразил благодарность за приглашение и поздравил Лашу Ашуба и весь народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.

Председатель Контрольной палаты Республики Абхазия Каха Пертая также поблагодарил коллегу за приезд и участие в праздничных мероприятиях.

Участники встречи отметили значимость дальнейшего развития контактов, которые будут способствовать повышению эффективности работы контрольных органов.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 02 октября 2025 20:05

