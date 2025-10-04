Сухум. 4 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Госкомитете по делам молодежи и спорту состоялась встреча с делегацией из Италии, которая прибыла в Абхазию для участия в шахматном турнире, прошедшем накануне в Сухуме в школе имени Анатолия Карпова. В ее состав вошли президент Академии шахмат города Триеста Массимо Варини, председатель общественной организации Триеста Джорджио Дески и шахматист, член ФИДЕ Рауль Фа Освальд.

Турнир был приурочен к празднованию Дня Победы и Независимости. Визит состоялся по приглашению и при содействии посла по особым поручениям МИД Абхазии Витто Гриттани.

Вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета Таращ Хагба поприветствовал гостей на абхазском языке и подчеркнул важность их приезда.

«Нам очень приятно, что уже на протяжении нескольких лет в Абхазию приезжают спортсмены не только из России, но и из других стран. Вчера вы стали участниками особого турнира, приуроченного к Дню Победы и Независимости, и украсили его своим присутствием. Несмотря на все сложности, вы нашли возможность приехать к нам, и мы искренне благодарны за это. Мы со своей стороны будем стараться выстраивать с вами продуктивные и открытые отношения», – сказал Хагба.

Он также отметил значительный вклад Константина Тужба в развитие шахмат в Абхазии: «В самое сложное послевоенное время именно он сделал все возможное, чтобы шахматы в нашей республике развивались и становились популярными».

Особое внимание вице-премьер уделил роли спорта и молодежи.

«К нам приезжают известные шахматисты и гроссмейстеры, и мы делаем все, чтобы наша молодежь могла встретиться с ними и получить ценный опыт. Абхазия прошла долгий и тернистый путь к независимости. Сегодня, благодаря нашим героям, мы живем в свободной стране и имеем возможность отстаивать интересы Абхазии не только на дипломатической арене, но и в спорте. Мы рады, что в последние годы стали полноценными участниками международных турниров», – подчеркнул Хагба.

В свою очередь президент Федерации шахмат Константин Тужба предложил расширять состав делегаций и активнее развивать контакты между странами.

Итальянские гости поблагодарили абхазскую сторону за теплый прием.

«Мы постараемся принять вас у себя на таком же высоком уровне. Я хотел бы подчеркнуть, что уже более 30 лет поддерживаю тесные дружеские связи с российскими шахматистами. К сожалению, из-за пандемии, а потом из-за санкций у нас ограничены возможности участия в официальных турнирах. Но мы готовы организовывать дружественные матчи и неофициальные соревнования, приглашая местных шахматистов и создавая условия для развития наших отношений», – отметил Массимо Варини.

«Мы видим, насколько серьезное внимание вы уделяете молодежи. Это вселяет надежду, ведь именно молодежь – наше будущее. За эти дни мы убедились, как в Абхазии передаются традиции и опыт от старших поколений к младшим. Для нас это особенно ценно, ведь в Италии мы, к сожалению, постепенно утрачиваем такую связь. Думаю, у нас есть много точек соприкосновения, где мы можем быть полезны друг другу», – добавил Джорджио Дески.

Завершая встречу, Таращ Хагба поблагодарил гостей за откровенность и подчеркнул готовность к дальнейшему сотрудничеству: «Мы привыкли к сложным ситуациям, поэтому будем стремиться вместе преодолевать возникающие трудности».

В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.