СГБ ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН ГРУЗИИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ШПИОНАЖЕ

Сухум. 4 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В ходе реализации оперативной информации 1 октября 2025 года сотрудниками СГБ РА в селе Шашикуара Галского района был задержан гражданин Грузии Хизанишвили Шалва Давидович по подозрению в шпионаже в пользу Грузии.

Также при обследовании домовладения обнаружены три ружья с боеприпасами и военный рюкзак с провизией. На приусадебном участке в собачьей будке был найден сверток с взрывным устройством.

На книжном стеллаже обнаружен грузинский документ, удостоверяющий его личность, валюта и пластиковые карты банков Грузии.

Хизанишвили в ходе опроса подтвердил свои контакты со спецслужбами Грузии. В частности, он осуществлял видеосъемку одной из пограничных застав ФСБ России в Абхазии, за что он получил денежное вознаграждение.

В отношении Хизанишвили возбуждено уголовное дело.