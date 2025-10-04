СГБ ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН ГРУЗИИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ШПИОНАЖЕ
Сухум. 4 октября 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации 1 октября 2025 года сотрудниками СГБ РА в селе Шашикуара Галского района был задержан гражданин Грузии Хизанишвили Шалва Давидович по подозрению в шпионаже в пользу Грузии.
Также при обследовании домовладения обнаружены три ружья с боеприпасами и военный рюкзак с провизией. На приусадебном участке в собачьей будке был найден сверток с взрывным устройством.
На книжном стеллаже обнаружен грузинский документ, удостоверяющий его личность, валюта и пластиковые карты банков Грузии.
Хизанишвили в ходе опроса подтвердил свои контакты со спецслужбами Грузии. В частности, он осуществлял видеосъемку одной из пограничных застав ФСБ России в Абхазии, за что он получил денежное вознаграждение.
В отношении Хизанишвили возбуждено уголовное дело.