ДРИМЛАН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ СКАЧКИ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 4 октября 2025. Абхазия-Информ. На Бзыбском ипподроме состоялся Республиканский турнир по конному спорту на Кубок президента Абхазии. Жокеи из Гудаутского и Гагрского районов приняли участие в состязаниях по таким дисциплинам, как конный футбол, метание дротиков, а также заезды на различные дистанции.

На турнире участники состязались в семи забегах.