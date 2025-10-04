 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДРИМЛАН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ СКАЧКИ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Суббота, 04 октября 2025 19:29
ДРИМЛАН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ СКАЧКИ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 4 октября 2025. Абхазия-Информ. На Бзыбском ипподроме состоялся Республиканский турнир по конному спорту на Кубок президента Абхазии. Жокеи из Гудаутского и Гагрского районов приняли участие в состязаниях по таким дисциплинам, как конный футбол, метание дротиков, а также заезды на различные дистанции.

На турнире участники состязались в семи забегах.

Приз президента Абхазии на дистанции 2400 метров завоевал конь Дримлан под седлом жокея Тимура Чхебелия. Владелец – Юрий Хагуш. Награду победителю вручил руководитель Администрации президента Беслан Эшба.

В забеге на приз памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба на дистанции 2000 метров победу одержал Огнемет под седлом жокея Мирбека Мамурова. Владелец – Милор Шулумба.

В забеге на приз памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш победу одержал Драгон Кид под седлом жокея Далима Биджиева. Владелец – Нодар Цишба.

Организаторы мероприятия – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация конного спорта Абхазии.

Прочитано 13 раз

