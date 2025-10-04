ДРИМЛАН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ СКАЧКИ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 4 октября 2025. Абхазия-Информ. На Бзыбском ипподроме состоялся Республиканский турнир по конному спорту на Кубок президента Абхазии. Жокеи из Гудаутского и Гагрского районов приняли участие в состязаниях по таким дисциплинам, как конный футбол, метание дротиков, а также заезды на различные дистанции.
На турнире участники состязались в семи забегах.
Приз президента Абхазии на дистанции 2400 метров завоевал конь Дримлан под седлом жокея Тимура Чхебелия. Владелец – Юрий Хагуш. Награду победителю вручил руководитель Администрации президента Беслан Эшба.
В забеге на приз памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба на дистанции 2000 метров победу одержал Огнемет под седлом жокея Мирбека Мамурова. Владелец – Милор Шулумба.
В забеге на приз памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш победу одержал Драгон Кид под седлом жокея Далима Биджиева. Владелец – Нодар Цишба.
Организаторы мероприятия – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация конного спорта Абхазии.