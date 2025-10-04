ЦСН СГБ – ЧЕМПИОНЫ ПЕРВЕНСТВА СРЕДИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР АБХАЗИИ

Сухум. 4 октября 2025. Абхазия-Информ . На Базе Центра специального назначения Службы государственной безопасности состоялось ежегодное первенство, среди силовых структур Республики Абхазия посвященное памяти кавалера Ордена Леона Эдуарда Нерсесяна. В соревновании приняло участие пять команд, представители специальных подразделений СГБ, Министерства обороны, Государственной службы охраны, Государственного таможенного комитета и Специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел Абхазии.

На соревнованиях присутствовали: секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, врио начальника ГСО Нарсоу Гунба, представители Минобороны и ГТК.

По итогам соревнования первое место заняла команда Центра специального назначения Службы госбезопасности.

Как отметил председатель СГБ Дмитрий Дбар, главнокомандующим Бадрой Гунба поставлена задача по повышению уровня подготовки бойцов специальных подразделений. Этому направлению главы силовых ведомств будут уделять особое внимание.