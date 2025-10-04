 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ЦСН СГБ – ЧЕМПИОНЫ ПЕРВЕНСТВА СРЕДИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР АБХАЗИИ

Новости Суббота, 04 октября 2025 19:14
ЦСН СГБ – ЧЕМПИОНЫ ПЕРВЕНСТВА СРЕДИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР АБХАЗИИ

Сухум. 4 октября 2025. Абхазия-Информ. На Базе Центра специального назначения Службы государственной безопасности состоялось ежегодное первенство, среди силовых структур Республики Абхазия посвященное памяти кавалера Ордена Леона Эдуарда Нерсесяна. В соревновании приняло участие пять команд, представители специальных подразделений СГБ, Министерства обороны, Государственной службы охраны, Государственного таможенного комитета и Специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел Абхазии.

На соревнованиях присутствовали: секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, врио начальника ГСО Нарсоу Гунба, представители Минобороны и ГТК.

По итогам соревнования первое место заняла команда Центра специального назначения Службы госбезопасности.

Как отметил председатель СГБ Дмитрий Дбар, главнокомандующим Бадрой Гунба поставлена задача по повышению уровня подготовки бойцов специальных подразделений. Этому направлению главы силовых ведомств будут уделять особое внимание.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Суббота, 04 октября 2025 19:26

