ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ МАРКЕДОНОВЫМ
Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц с политологом, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО МИД России, главным редактором журнала «Международная аналитика» Сергеем Маркедоновым.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, а также вопросов абхазо - российского взаимодействия.
Особое внимание в рамках беседы было уделено форматам сотрудничества в сфере дипломатического образования и кадровой подготовки сотрудников МИД Абхазии, в том числе при МГИМО, а также взаимодействию с российскими научными и экспертными кругами.
Олег Барциц выразил признательность Сергею Маркедонову за внимание к Абхазии, подчеркнув, что интерес экспертного сообщества России к вопросам, касающихся Абхазии, крайне важен. Он отметил, что поддержание контактов в этой области способствует формированию более объективного взгляда на республику в международной среде.
Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.
Последнее от Super User
- В ГУДАУТЕ РАСЧИЩАЮТ УСТЬЯ ГОРОДСКИХ РЕК
- СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ И НАЧАЛЬНИКОВ УПРАВ МИКРОРАЙОНОВ СТОЛИЦЫ
- БОЛЕЕ 100 ЗАЯВОК ПОСТУПИЛО НА КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЮ АЛИСЫ ГИЦБА
- УСПЕХ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
- НАШИ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ МНОЖЕСТВО НАГРАД НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРЫ НОЗАДЗЕ