 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ МАРКЕДОНОВЫМ

Новости Пятница, 03 октября 2025 18:20
Оцените материал
(0 голосов)
ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ МАРКЕДОНОВЫМ

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц с политологом, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО МИД России, главным редактором журнала «Международная аналитика» Сергеем Маркедоновым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, а также вопросов абхазо - российского взаимодействия.

Особое внимание в рамках беседы было уделено форматам сотрудничества в сфере дипломатического образования и кадровой подготовки сотрудников МИД Абхазии, в том числе при МГИМО, а также взаимодействию с российскими научными и экспертными кругами.

Олег Барциц выразил признательность Сергею Маркедонову за внимание к Абхазии, подчеркнув, что интерес экспертного сообщества России к вопросам, касающихся Абхазии, крайне важен. Он отметил, что поддержание контактов в этой области способствует формированию более объективного взгляда на республику в международной среде.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 03 октября 2025 18:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГУДАУТЕ РАСЧИЩАЮТ УСТЬЯ ГОРОДСКИХ РЕК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.