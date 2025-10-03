ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ МАРКЕДОНОВЫМ

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ . В МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц с политологом, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО МИД России, главным редактором журнала «Международная аналитика» Сергеем Маркедоновым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, а также вопросов абхазо - российского взаимодействия.

Особое внимание в рамках беседы было уделено форматам сотрудничества в сфере дипломатического образования и кадровой подготовки сотрудников МИД Абхазии, в том числе при МГИМО, а также взаимодействию с российскими научными и экспертными кругами.

Олег Барциц выразил признательность Сергею Маркедонову за внимание к Абхазии, подчеркнув, что интерес экспертного сообщества России к вопросам, касающихся Абхазии, крайне важен. Он отметил, что поддержание контактов в этой области способствует формированию более объективного взгляда на республику в международной среде.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.