ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В ГУДАУТЕ РАСЧИЩАЮТ УСТЬЯ ГОРОДСКИХ РЕК

В ГУДАУТЕ РАСЧИЩАЮТ УСТЬЯ ГОРОДСКИХ РЕК

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. Ввиду возможных последствий непогоды, Управление жилищно-коммунального хозяйства по Гудаутсому району ведет работу по расчистке рек Адзлагарка, Кистрик, Гудоу. По словам начальника УЖКХ по Гудаутскому району Феликса Симсим, решение по расчистке рек принято заблаговременно, ввиду возможных последствий непогоды в ближайшие дни, недели.

В работе по расчистке рек задействована техника управления. На данный момент уже успешно расчищены устья нескольких городских рек.

