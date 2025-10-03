В ГУДАУТЕ РАСЧИЩАЮТ УСТЬЯ ГОРОДСКИХ РЕК
Новости Пятница, 03 октября 2025 18:18
Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. Ввиду возможных последствий непогоды, Управление жилищно-коммунального хозяйства по Гудаутсому району ведет работу по расчистке рек Адзлагарка, Кистрик, Гудоу. По словам начальника УЖКХ по Гудаутскому району Феликса Симсим, решение по расчистке рек принято заблаговременно, ввиду возможных последствий непогоды в ближайшие дни, недели.
В работе по расчистке рек задействована техника управления. На данный момент уже успешно расчищены устья нескольких городских рек.
