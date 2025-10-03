СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ И НАЧАЛЬНИКОВ УПРАВ МИКРОРАЙОНОВ СТОЛИЦЫ

«Седьмого октября снова обещают обильные осадки. Праздники закончились. Думаю, в выходные можно будет поработать. Если у кого-то есть неотложные дела – у вас есть заместители, поэтому до седьмого числа подготовим план мероприятий», – сказал Агрба.

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ . Подготовке к прогнозируемым на следующую неделю ливням посвящалось рабочее совещание, которое провел глава администрации Сухума Тимур Агрба. В нем приняли участие руководители коммунальных служб и начальники управ микрорайонов столицы.

Перед участниками совещания поставлена задача предотвратить наводнения и подтопления путем мобилизации всех ресурсов коммунальных служб и аренды дополнительной техники.

Особое внимание должно быть уделено рекам, протекающим по Сухуму.

«Надо использовать всю имеющуюся у нас технику, а если ее не хватает, взять в аренду в районах и поставить в устьях рек», – сказал Агрба.

Он обратил внимание на то, что в устье реки Басла образовалась коса и если она немного поднимется, то затопит людей.

На совещании также обсуждалась проблема несанкционированной застройки.

Мэр Сухума предупредил о персональной ответственности руководителей за подобные нарушения. Речь шла и о необходимости создания отдела архитектурного надзора.

«Каждый день в какой-то части города появляется что-то новое, несогласованное ни с архитектурами, ни с нами. Я думаю, где-то с 20 октября мы начнем ездить по всему городу. Каждый руководитель управ должен знать, что это за объект. Когда я вам присылаю фотографии, вы пару дней выясняете, что это за объект, как он появился, что недопустимо. Каждый из вас несет персональную ответственность за то, что творится у вас в районах», – сказал Агрба.

Агрба также указал на необходимость оперативной подготовки документов в комиссию по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи пострадавшим от стихии.