БОЛЕЕ 100 ЗАЯВОК ПОСТУПИЛО НА КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЮ АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ . Более 100 заявок поступило на конкурс-лабораторию «Музыка – диалог без расстояний и границ» к 30 сентября, рассказала Заслуженная артистка России, Народная артистка Абхазии Алиса Гицба.

«Я провожу этот конкурс уже в четвертый раз и обратила внимание, что именно в последние часы поступает наибольшее количество заявок. Возможно, это связано с тем, что по нашим правилам нужно пройти видеоотбор, и многие участники стараются подготовить качественную запись», – рассказала Гицба.

По ее словам, прием заявок завершился 30 сентября в 23:59, однако участникам будет предоставлена возможность в течение нескольких последующих дней дослать недостающие документы.

Результаты первого тура станут известны не позднее 5 октября.

Конкурс-лаборатория Алисы Гицба пройдет на двух площадках – в Абхазии и в Москве. Гала-концерт запланирован на 23 октября и состоится в Абхазской госфилармонии.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.

География участников конкурса охватывает не только Абхазию и Россию, но и страны Европы, а также Латинской Америки.