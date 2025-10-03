БОЛЕЕ 100 ЗАЯВОК ПОСТУПИЛО НА КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЮ АЛИСЫ ГИЦБА
Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. Более 100 заявок поступило на конкурс-лабораторию «Музыка – диалог без расстояний и границ» к 30 сентября, рассказала Заслуженная артистка России, Народная артистка Абхазии Алиса Гицба.
«Я провожу этот конкурс уже в четвертый раз и обратила внимание, что именно в последние часы поступает наибольшее количество заявок. Возможно, это связано с тем, что по нашим правилам нужно пройти видеоотбор, и многие участники стараются подготовить качественную запись», – рассказала Гицба.
По ее словам, прием заявок завершился 30 сентября в 23:59, однако участникам будет предоставлена возможность в течение нескольких последующих дней дослать недостающие документы.
Результаты первого тура станут известны не позднее 5 октября.
Конкурс-лаборатория Алисы Гицба пройдет на двух площадках – в Абхазии и в Москве. Гала-концерт запланирован на 23 октября и состоится в Абхазской госфилармонии.
Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.
География участников конкурса охватывает не только Абхазию и Россию, но и страны Европы, а также Латинской Америки.
