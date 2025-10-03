 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УСПЕХ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Новости Пятница, 03 октября 2025 14:48
Оцените материал
(0 голосов)
УСПЕХ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. По две серебряные и бронзовые медали завоевали абхазские спортсмены во Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу - Кубок Дона 2025. Соревнования проходили с 29 сентября по 2 октября в Ростове-на-Дону и собрали 860 участников из 31 региона России.

Федерацию кикбоксинга Республики Абхазия на этих стартах представляли 6 спортсменов в составе сборной Краснодарского края.

«Особой гордостью стал успех Давида Барциц, который по итогам соревнований выполнил норматив и получил звание кандидата в мастера спорта России по кикбоксингу. Давид долго шел к этой цели, и его упорство, дисциплина и самоотдача принесли заслуженный результат. Конкуренция на Кубке Дона была на высочайшем уровне, но спортсмены из Абхазии вновь доказали, что кикбоксинг республики развивается и занимает достойное место на спортивной арене. Сегодня в составе сборной Краснодарского края выступают уже семь абхазских спортсменов, находящихся в числе лидеров своих весовых категорий», – отметил тренер и вице-президент Федерации кикбоксинга Абхазии Нико Сааков.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 03 октября 2025 14:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НАШИ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ МНОЖЕСТВО НАГРАД НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРЫ НОЗАДЗЕ БОЛЕЕ 100 ЗАЯВОК ПОСТУПИЛО НА КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЮ АЛИСЫ ГИЦБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.