УСПЕХ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ . По две серебряные и бронзовые медали завоевали абхазские спортсмены во Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу - Кубок Дона 2025. Соревнования проходили с 29 сентября по 2 октября в Ростове-на-Дону и собрали 860 участников из 31 региона России.

Федерацию кикбоксинга Республики Абхазия на этих стартах представляли 6 спортсменов в составе сборной Краснодарского края.

«Особой гордостью стал успех Давида Барциц, который по итогам соревнований выполнил норматив и получил звание кандидата в мастера спорта России по кикбоксингу. Давид долго шел к этой цели, и его упорство, дисциплина и самоотдача принесли заслуженный результат. Конкуренция на Кубке Дона была на высочайшем уровне, но спортсмены из Абхазии вновь доказали, что кикбоксинг республики развивается и занимает достойное место на спортивной арене. Сегодня в составе сборной Краснодарского края выступают уже семь абхазских спортсменов, находящихся в числе лидеров своих весовых категорий», – отметил тренер и вице-президент Федерации кикбоксинга Абхазии Нико Сааков.