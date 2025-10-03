 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАШИ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ МНОЖЕСТВО НАГРАД НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРЫ НОЗАДЗЕ

Новости Пятница, 03 октября 2025 14:44
Оцените материал
(0 голосов)
НАШИ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ МНОЖЕСТВО НАГРАД НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРЫ НОЗАДЗЕ

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. Спортсмены из Абхазии с триумфом вернулись с мемориального турнира по бразильскому джиу-джитсу, посвященного памяти юной героини Александры Нозадзе – юной абхазской девушки, погибшей при освобождении Ростова, в годы Великой Отечественной войны.

Соревнования собрали около 700 участников из различных регионов России, Абхазии, Донецкой и Луганской Народных Республик и стали настоящим праздником спорта.

Ярче всех выступили юные спортсмены, принесшие в копилку команды сразу несколько золотых медалей. Особенно отличились воспитанники тренера Эдишера Конджария: Нарт Конджария и Баграт Киут стали двукратными чемпионами, победив как в дисциплине Gi (в кимоно), так и в No-Gi (без кимоно). Нодар Дзяпшба и Нестор Хаджимба завоевали золото в Gi, а Алан Музаев, Артур Дудукчян и Владислав Барзания поднялись на пьедестал, заняв третьи места.

Не отставал и другой юный талант – Айнар Хинтба (тренер Николай Санакоев), ставший двукратным победителем турнира в обеих дисциплинах среди детей.

Среди мужчин в борьбе за награды также отличились наши бойцы. Роман Таркил поднялся на высшую ступень пьедестала в Gi, а Николай Санакоев и Роман Гркикян завоевали серебро.

В дисциплине No-Gi призерами стали Эдишер Конджария и Эдгар Хашба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 03 октября 2025 14:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ ОБОШЛА МАЛЬДИВЫ: РОССИЯНЕ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ПРОВЕРЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСПЕХ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.