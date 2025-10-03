НАШИ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ МНОЖЕСТВО НАГРАД НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРЫ НОЗАДЗЕ
Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. Спортсмены из Абхазии с триумфом вернулись с мемориального турнира по бразильскому джиу-джитсу, посвященного памяти юной героини Александры Нозадзе – юной абхазской девушки, погибшей при освобождении Ростова, в годы Великой Отечественной войны.
Соревнования собрали около 700 участников из различных регионов России, Абхазии, Донецкой и Луганской Народных Республик и стали настоящим праздником спорта.
Ярче всех выступили юные спортсмены, принесшие в копилку команды сразу несколько золотых медалей. Особенно отличились воспитанники тренера Эдишера Конджария: Нарт Конджария и Баграт Киут стали двукратными чемпионами, победив как в дисциплине Gi (в кимоно), так и в No-Gi (без кимоно). Нодар Дзяпшба и Нестор Хаджимба завоевали золото в Gi, а Алан Музаев, Артур Дудукчян и Владислав Барзания поднялись на пьедестал, заняв третьи места.
Не отставал и другой юный талант – Айнар Хинтба (тренер Николай Санакоев), ставший двукратным победителем турнира в обеих дисциплинах среди детей.
Среди мужчин в борьбе за награды также отличились наши бойцы. Роман Таркил поднялся на высшую ступень пьедестала в Gi, а Николай Санакоев и Роман Гркикян завоевали серебро.
В дисциплине No-Gi призерами стали Эдишер Конджария и Эдгар Хашба.
