июня 24 2024

Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ РЕМОНТИРУЮТ КРОВЛЮ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Новости Понедельник, 06 октября 2025 18:29
В ГУДАУТЕ РЕМОНТИРУЮТ КРОВЛЮ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. По поручению президента Бадры Гунба Управление капитального строительства приступило к капитальному ремонту кровли Гудаутской районной поликлиники. К 6 октября завершены работы на одном из блоков здания. Всего будет заменено 1535 квадратных метров кровельного покрытия.

Начальник УКС Демир Гамисония отметил: «Работы начаты по поручению президента. Объект сложный, здание – памятник историко-культурного наследия. С учетом погодных условий ремонт займет до двух месяцев».

