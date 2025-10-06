НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ VII СЪЕЗД СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ СТРАН СНГ

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба приняли участие в торжественном открытии VII Съезда Совета ботанических садов стран СНГ при международной Ассоциации академий наук (МААН) и международной научной юбилейной конференции «Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге биоразнообразия растений Кавказа», посвященной 185-летию Сухумского ботанического сада и 130-летию Сухумского субтропического дендропарка.