 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ VII СЪЕЗД СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ СТРАН СНГ

Новости Понедельник, 06 октября 2025 18:32
Оцените материал
(0 голосов)
НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ VII СЪЕЗД СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ СТРАН СНГ

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба приняли участие в торжественном открытии VII Съезда Совета ботанических садов стран СНГ при международной Ассоциации академий наук (МААН) и международной научной юбилейной конференции «Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге биоразнообразия растений Кавказа», посвященной 185-летию Сухумского ботанического сада и 130-летию Сухумского субтропического дендропарка.

В съезде принимают участие ученые из 14 стран и республик СНГ.

Съезд проводят Академия наук Абхазии, Российская академия наук, Совет ботанических садов стран СНГ при международной Ассоциации академий наук, ГНУ «Ботанический институт Академии наук Абхазии».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 06 октября 2025 18:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГУДАУТЕ РЕМОНТИРУЮТ КРОВЛЮ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМОНТИРУЕТ НЕЗАКОННЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.