АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМОНТИРУЕТ НЕЗАКОННЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Новости Понедельник, 06 октября 2025 18:34
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМОНТИРУЕТ НЕЗАКОННЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Руководство и сотрудники Администрации города Сухум провело мониторинг по пресечению фактов несанкционированной торговли на набережной столицы. Предпринимателям, осуществляющим торговлю на набережной, напомнили о том, что сроки их разрешительных документов истекли 1 октября. Глава Сухума Тимур Агрба обратился к предпринимателям с просьбой своевременно убирать с набережной торговые павильоны.

«Просьба до 13 октября демонтировать все торговые павильоны, будки, холодильники, игровые автоматы и забрать свое имущество. В противном случае администрация города своими силами демонтирует все эти торговые павильоны и не несет гарантии за их сохранность», – подчеркнул Тимур Агрба.

Предприниматели, в большинстве случаев отнеслись с пониманием к предупреждению. Многие из них признались, что некоторые конструкции никак не выписываются в выработанный десятилетиями неповторимый архитектурный стиль Сухума.

В ноябре начинаются масштабные работы по реконструкции набережной – от кафе «Пингвин» до поворота на Маяк, и нахождение на этом участке торговых точек не предусмотрено проектом. Напомним, что новый стиль набережной выбирали сами граждане при помощи онлайн голосования, которое длилось около двух месяцев.

