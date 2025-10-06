 

БОЛЕЕ 2000 ПАЧЕК СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Новости Понедельник, 06 октября 2025 18:40
БОЛЕЕ 2000 ПАЧЕК СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ОБК и ТП ГТК т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации, в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «экспорт», остановили для досмотра транспортное средство марки «GWM TANK» под управлением гражданина Республики Абхазия Пиштовчян Сергея Семеновича, 1990 года рождения, проживающего в Сухуме.

В ходе осмотра транспортного средства в колесах автомобиля была обнаружена табачная продукция, а именно 2024 пачки сигарет фирмы «KING BLACK TITAN» без акцизных марок Республики Абхазия с маркировкой «FOR DUTY FREE SALE ONLY».

Продукция изъята, автомобиль поставлен на штрафстоянку, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

