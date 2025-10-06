ИЗЪЯТА НИКОТИНОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками ОБК и ТП таможенного поста «Псоу» ГТК РА совместно с сотрудниками УБК и ТП ГТК в зоне таможенного контроля для легкового транспорта по направлению «импорт» был осмотрен автомобиль марки «Hyundai Solaris», которым управлял гражданин Российской Федерации Борняков Александр Андреевич, 1999 года рождения.
В ходе досмотра автомобиля была обнаружена 261 единица никотиносодержащей продукции, запрещенной к ввозу на территорию Республики Абхазия: электронные сигареты, снюс и жидкость.
Продукция изъята, а материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
