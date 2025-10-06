 

июня 24 2024

ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНА «О КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ»

Новости Понедельник, 06 октября 2025 18:47
ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНА «О КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ»

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. В рамках заседания парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям прошли слушания по вопросу реализации принятого Закона Республики Абхазия «О кадастре недвижимости». В заседании приняли участие представитель президента Республики Абхазия в Парламенте Дмитрий Шамба, вице-премьер Вараздат Миносян, министр юстиции Анри Барциц и его заместитель Эснат Лакербая, начальник Управления правового обеспечения аппарата Кабинета министров Андрей Гуния.

Основной темой встречи стала организация работы Государственной кадастровой палаты, которая официально приступила к исполнению своих функций с 1 октября текущего года.

Депутаты выразили свою озабоченность в связи с проблемами, возникшими в работе кадастровой палаты по реализации ее полномочий.

Для получения оперативной информации о первых шагах нового государственного института на заседание был приглашен директор Кадастровой палаты Темур Сангулия. Он проинформировал депутатов о ходе начала работы палаты и трудностях, возникающих в текущих организационных процессах.

Участники слушаний обсудили практические аспект деятельности палаты в рамках реализации принятого закона, а также дальнейшие шаги по построению эффективной системы кадастрового учета в республике.

В ходе слушаний было сказано, что президентом в Парламента был внесен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О кадастре недвижимости», который предусматривает ряд изменений в закон о кадастре.

По итогам слушаний депутатами было предложено продолжить обсуждение данного вопроса для выработки взаимоприемлемых решений.

