ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

РАССМОТРЕНА КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА НА ПРИГОВОР ВОЕННОГО СУДА

РАССМОТРЕНА КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА НА ПРИГОВОР ВОЕННОГО СУДА

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда рассмотрена кассационная жалоба адвоката Чкадуа А.И. на приговор Военного суда от 15 июля 2025 года в отношении Ахиба Давида Астамуровича, признанного виновным и осужденного по п. «з» ч. 2 ст. 99 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 217 (незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы, вышестоящий суд не усмотрел в приговоре Военного суда нарушений, влекущих его отмену или изменение и своим определением оставил приговор Военного суда в силе, отклонив жалобу адвоката просившего оправдать Ахиба Д.А. ввиду якобы отсутствия доказательств его вины в материалах уголовного дела.

Как сообщалось ранее, 15 июня 2025 года Военным судом Республики Абхазия, под председательством судьи Смыр Ш.Р. оглашен приговор в отношении Ахиба Д.А., обвиняемого в умышленном убийстве Маргания Д.О., совершенного им из корыстных побуждений, а также незаконном хранении, ношении огнестрельного оружия, и последний  осужден по совокупности преступлений к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, без штрафа.

