ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВОВАЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ПОЛЮС»

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Представители Абхазии приняли участие во Всероссийском форуме молодых ученых «Полюс», который прошел в Архангельской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Форум был направлен на развитие научного потенциала и поддержку молодых исследователей, работающих в сфере освоения и изучения Арктики.

В течение четырех дней участники создавали карту будущего Северного морского пути, предлагали инновационные решения для научных центров, общественных организаций и технологических компаний, а также посещали лекции, мастер-классы и экскурсии на объекты научно-популярного туризма.

Работа форума велась по трем направлениям: «Исследователи», «Популяризаторы» и «Первые».

Представители Абхазии приняли участие в направлении «Популяризаторы», где молодые участники разрабатывали современные форматы для продвижения науки – идеи для документальных фильмов, блогов, образовательных программ и научного туризма. Вместе с экспертами они обсуждали, как сделать научные темы доступными и интересными для широкой аудитории, и представили первые проекты - от медиа-платформ до интерактивных маршрутов.

Форум «Полюс» стал площадкой, где встречаются идеи и практические решения, а молодые ученые и популяризаторы науки из разных регионов России и Абхазии, получили возможность заявить о себе, обменяться опытом и найти единомышленников.

Организаторами форума выступили Центр молодых исследователей «Полюс» и Федеральное агентство по делам молодежи.