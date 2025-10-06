 

июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ БЛАБ

Понедельник, 06 октября 2025 18:58
ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ БЛАБ

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. В Пицунде прошло торжественное открытие XXXI международного турнира по боксу памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб. Георгий Блаб погиб в октябре 1992 года при освобождении Гагры от грузинских вооруженных формирований.

Соревнования проходят среди юных спортсменов 2007-2016 годов рождения. В этом году турнир собрал более 328 участников из Абхазии, Воронежской, Белгородской, Кемеровской, Курской, Курганской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пермской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ставропольской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской и Челябинской областей, а также из республик Башкортостан, ДНР, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни, Чувашии и Хакасии.

В церемонии открытия приняли участие министр туризма Абхазии Астамур Логуа, министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц, заместитель главы администрации Гагрского района Тимур Ампар, начальник спортивного отдела Госкомспорта Жанна Зантария и главный тренер сборной России по боксу Николай Павлов.

Среди почетных гостей также присутствовали директор спортивной школы олимпийского резерва города Сочи Алик Амбарцумян, вице-президент Федерации бокса Сочи Артур Аракелян, командир Лидзавской роты Пицундского батальона, друг Георгия Блаб – Джон Дбар, а также директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы бокса, борьбы и тяжёлой атлетики имени Владимира Маршания, мастер спорта СССР по боксу Даур Лакоя.

Праздничную атмосферу поддержал ансамбль «Нарт», выступивший с зажигательными танцами.

Турнир проходит по 8 октября.

