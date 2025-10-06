ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ БЛАБ

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Пицунде прошло торжественное открытие XXXI международного турнира по боксу памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб. Георгий Блаб погиб в октябре 1992 года при освобождении Гагры от грузинских вооруженных формирований.

Соревнования проходят среди юных спортсменов 2007-2016 годов рождения. В этом году турнир собрал более 328 участников из Абхазии, Воронежской, Белгородской, Кемеровской, Курской, Курганской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пермской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ставропольской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской и Челябинской областей, а также из республик Башкортостан, ДНР, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни, Чувашии и Хакасии.

В церемонии открытия приняли участие министр туризма Абхазии Астамур Логуа, министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц, заместитель главы администрации Гагрского района Тимур Ампар, начальник спортивного отдела Госкомспорта Жанна Зантария и главный тренер сборной России по боксу Николай Павлов.

Среди почетных гостей также присутствовали директор спортивной школы олимпийского резерва города Сочи Алик Амбарцумян, вице-президент Федерации бокса Сочи Артур Аракелян, командир Лидзавской роты Пицундского батальона, друг Георгия Блаб – Джон Дбар, а также директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы бокса, борьбы и тяжёлой атлетики имени Владимира Маршания, мастер спорта СССР по боксу Даур Лакоя.

Праздничную атмосферу поддержал ансамбль «Нарт», выступивший с зажигательными танцами.

Турнир проходит по 8 октября.