МИНТУРИЗМА ВРУЧИЛО БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОРГАНИЗАТОРАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. В Республике Абхазия состоялась традиционная благотворительная акция, организованная Сообществом водителей трансфера совместно с Республиканским движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» при поддержке Министерства туризма. В рамках акции оказана помощь 161 семье пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
Каждая семья получила поддержку в размере 10 000 рублей. Общая сумма собранных средств составила 1 750 000 рублей.
Министерство туризма Республики Абхазия выразило глубокую признательность организаторам акции за многолетнюю работу и вклад в сохранение памяти о героях и поддержку их семей.
Активным участникам и партнёрам проекта были вручены благодарственные письма.