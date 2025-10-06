МИНТУРИЗМА ВРУЧИЛО БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОРГАНИЗАТОРАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. В Республике Абхазия состоялась традиционная благотворительная акция, организованная Сообществом водителей трансфера совместно с Республиканским движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» при поддержке Министерства туризма. В рамках акции оказана помощь 161 семье пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.