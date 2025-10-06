 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
октября 14 2023
июля 15 2020
МИНТУРИЗМА ВРУЧИЛО БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОРГАНИЗАТОРАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Новости Понедельник, 06 октября 2025 19:16
МИНТУРИЗМА ВРУЧИЛО БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОРГАНИЗАТОРАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. В Республике Абхазия состоялась традиционная благотворительная акция, организованная Сообществом водителей трансфера совместно с Республиканским движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» при поддержке Министерства туризма. В рамках акции оказана помощь 161 семье пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Каждая семья получила поддержку в размере 10 000 рублей. Общая сумма собранных средств составила 1 750 000 рублей.

Министерство туризма Республики Абхазия выразило глубокую признательность организаторам акции за многолетнюю работу и вклад в сохранение памяти о героях и поддержку их семей.

Активным участникам и партнёрам проекта были вручены благодарственные письма.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 06 октября 2025 19:21

