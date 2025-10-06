 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ

Новости Понедельник, 06 октября 2025 19:21
Оцените материал
(0 голосов)
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Экспертный совет IV Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба подвел итоги 1 тура. На участие в проекте было подано более 200 заявок по 3 номинациям: «Сольное оперное пение», «Камерное вокальное исполнительство» и «Искусство аккомпанемента». Заявки поступили из 8 стран: России, Абхазии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Коста-Рики, Никарагуа, Кубы.

Второй тур начнётся 12 октября в 10:30 по адресу: Москва, Архиповский музыкальный салон, Брюсов пер., д. 2/14, стр. 8.

Проект «IV Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и Правительства Республики Абхазия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 06 октября 2025 19:26

