ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ
Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Экспертный совет IV Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба подвел итоги 1 тура. На участие в проекте было подано более 200 заявок по 3 номинациям: «Сольное оперное пение», «Камерное вокальное исполнительство» и «Искусство аккомпанемента». Заявки поступили из 8 стран: России, Абхазии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Коста-Рики, Никарагуа, Кубы.
Второй тур начнётся 12 октября в 10:30 по адресу: Москва, Архиповский музыкальный салон, Брюсов пер., д. 2/14, стр. 8.
Проект «IV Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и Правительства Республики Абхазия.
