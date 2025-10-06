 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В ГАГРЕ ОТМЕТИЛИ 33-Ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА

Новости Понедельник, 06 октября 2025 19:27
В ГАГРЕ ОТМЕТИЛИ 33-Ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и Вице-президент Беслан Бигвава приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 33-й годовщине освобождения Гагрского района. Мероприятия начались с церемонии возложения цветов к памятнику первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба и к Мемориалу погибшим защитникам Отечества в Гагре.

Затем состоялся праздничный концерт.

В своем поздравлении с Днем освобождения Гагрского района ррезидент Бадра Гунба подчеркнул, что эта первая крупная победа не только подняла боевой дух народа, но и лишила уверенности противника.

«Значение этой победы трудно переоценить – именно она показала всему миру, что народ Абхазии непоколебим в своём стремлении к свободе и способен отстоять своё будущее.

В этот праздничный день мы с благодарностью вспоминаем защитников Отечества, отдавших свои жизни за освобождение Гагры. Вечная память нашим Героям! Склоняем головы перед их подвигом и храним священную обязанность – продолжать дело, за которое они сражались», – говорится в поздравлении.

