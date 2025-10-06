В ГАГРЕ ОТМЕТИЛИ 33-Ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Президент Абхазии Бадра Гунба и Вице-президент Беслан Бигвава приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 33-й годовщине освобождения Гагрского района. Мероприятия начались с церемонии возложения цветов к памятнику первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба и к Мемориалу погибшим защитникам Отечества в Гагре.

Затем состоялся праздничный концерт.

В своем поздравлении с Днем освобождения Гагрского района ррезидент Бадра Гунба подчеркнул, что эта первая крупная победа не только подняла боевой дух народа, но и лишила уверенности противника.

«Значение этой победы трудно переоценить – именно она показала всему миру, что народ Абхазии непоколебим в своём стремлении к свободе и способен отстоять своё будущее.

В этот праздничный день мы с благодарностью вспоминаем защитников Отечества, отдавших свои жизни за освобождение Гагры. Вечная память нашим Героям! Склоняем головы перед их подвигом и храним священную обязанность – продолжать дело, за которое они сражались», – говорится в поздравлении.