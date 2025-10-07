 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТЕЛО РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ДОСТАВЛЕНО С ГОРЫ ХЫПСТА

Новости Вторник, 07 октября 2025 17:37
Оцените материал
(0 голосов)
ТЕЛО РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ДОСТАВЛЕНО С ГОРЫ ХЫПСТА

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Тело российского туриста, жителя Ярославля, Букина Дмитрия Львовича, 1969 года рождения, было доставлено накануне утром в Сухум с горы Хыпста, расположенной в Гудаутском районе. Россиянин скончался во время путешествия туристической группы в горах Абхазии.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС республики в 05 часов 20 минут. Сотрудники поисково-спасательного отряда на вертолете Министерства обороны вылетели на перевал Хыпста и эвакуировали тело умершего в сухумский морг.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 07 октября 2025 17:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ! ЕДИНОГЛАСНЫМ РЕШЕНИЕМ СУДЕЙ ХАРИТОН АГРБА ПОБЕДИЛ ЧАРЛЬЗА ШИНИМА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.