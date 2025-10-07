ТЕЛО РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ДОСТАВЛЕНО С ГОРЫ ХЫПСТА
Новости Вторник, 07 октября 2025 17:37
Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Тело российского туриста, жителя Ярославля, Букина Дмитрия Львовича, 1969 года рождения, было доставлено накануне утром в Сухум с горы Хыпста, расположенной в Гудаутском районе. Россиянин скончался во время путешествия туристической группы в горах Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил в МЧС республики в 05 часов 20 минут. Сотрудники поисково-спасательного отряда на вертолете Министерства обороны вылетели на перевал Хыпста и эвакуировали тело умершего в сухумский морг.