ТЕЛО РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ДОСТАВЛЕНО С ГОРЫ ХЫПСТА

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Тело российского туриста, жителя Ярославля, Букина Дмитрия Львовича, 1969 года рождения, было доставлено накануне утром в Сухум с горы Хыпста, расположенной в Гудаутском районе. Россиянин скончался во время путешествия туристической группы в горах Абхазии.