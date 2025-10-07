ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Начальник УГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба обратился к водителям автотранспортных средств, гражданам Республики Абхазия и Российской Федерации о необходимости получения российских водительских удостоверений для перемещения на территории России.

«Уважаемые граждане, как известно, водители, имеющие двойное гражданство или российский вид на жительство, должны получить российские водительские права, чтобы управлять автомобилем на территории России.

Напоминаю, что для граждан Абхазии действует упрощенный порядок выдачи российских водительских прав. Вам не нужно сдавать экзамены повторно, новое удостоверение выдается на основании абхазских водительских прав, которые по-прежнему будут действовать на территории республики. Это стало возможным в результате договоренностей президентов Бадры Гунба и Владимира Путина.

Однако, действовать данная мера будет только до 1 апреля 2026 года. В случае, если Вы не получили удостоверение российского образца в срок до указанной даты, Вы не сможете выезжать на территорию России. Для получения прав после 1 апреля 2026 года, Вам будет необходимо выезжать в Российскую Федерацию, где процедура более не будет облегченной. Будет обязательной сдача экзамена на знание правил дорожного движения, а также сбор необходимого пакета документов, в том числе медицинских справок в медучреждениях Российской Федерации.

На данный момент всего выдано 11 тысяч 460 удостоверений. Вместе с тем, 807 уже готовых документов все еще ждут своих владельцев.

Призываем граждан воспользоваться предоставленной возможностью и активнее обращаться за получением удостоверений российского образца, так как подобная возможность у жителей Абхазии будет до 1 апреля 2026 года.

Получить удостоверение можно в здании Управления Госавтоинспекции МВД Республики Абхазия по адресу ул. Героев пограничников 3, ежедневно со вторника по субботу с 9 до 18 часов».