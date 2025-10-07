 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

Новости Вторник, 07 октября 2025 17:34
Оцените материал
(0 голосов)
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Начальник УГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба обратился к водителям автотранспортных средств, гражданам Республики Абхазия и Российской Федерации о необходимости получения российских водительских удостоверений для перемещения на территории России.

«Уважаемые граждане, как известно, водители, имеющие двойное гражданство или российский вид на жительство, должны получить российские водительские права, чтобы управлять автомобилем на территории России.

Напоминаю, что для граждан Абхазии действует упрощенный порядок выдачи российских водительских прав. Вам не нужно сдавать экзамены повторно, новое удостоверение выдается на основании абхазских водительских прав, которые по-прежнему будут действовать на территории республики. Это стало возможным в результате договоренностей президентов Бадры Гунба и Владимира Путина.

Однако, действовать данная мера будет только до 1 апреля 2026 года. В случае, если Вы не получили удостоверение российского образца в срок до указанной даты, Вы не сможете выезжать на территорию России. Для получения прав после 1 апреля 2026 года, Вам будет необходимо выезжать в Российскую Федерацию, где процедура более не будет облегченной. Будет обязательной сдача экзамена на знание правил дорожного движения, а также сбор необходимого пакета документов, в том числе медицинских справок в медучреждениях Российской Федерации.

На данный момент всего выдано 11 тысяч 460 удостоверений. Вместе с тем, 807 уже готовых документов все еще ждут своих владельцев.

Призываем граждан воспользоваться предоставленной возможностью и активнее обращаться за получением удостоверений российского образца, так как подобная возможность у жителей Абхазии будет до 1 апреля 2026 года.

Получить удостоверение можно в здании Управления Госавтоинспекции МВД Республики Абхазия по адресу ул. Героев пограничников 3, ежедневно со вторника по субботу с 9 до 18 часов».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 07 октября 2025 17:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КАК МИНИСТЕРСТВО СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗУЕТ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ТЕЛО РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ДОСТАВЛЕНО С ГОРЫ ХЫПСТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.