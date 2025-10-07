 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КАК МИНИСТЕРСТВО СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗУЕТ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Вторник, 07 октября 2025 17:12
Оцените материал
(0 голосов)
КАК МИНИСТЕРСТВО СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗУЕТ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба рассказал о работе, проводимой министерством в рамках реализации поручений президента от 27 августа в области социальной политики. Он сообщил, что объем работы значительный и включает в себя разработку подзаконных актов к двум законам и концепции модернизации системы мер социальной поддержки граждан Республики Абхазия.

По словам Аджба, министерство подготовило предложения по повышению размеров пенсии, пособий и иных социальных выплат.

«Подключили все силы и возможности, в сроки мы реализуем все поручения президента», – подчеркнул министр.

Также в Кабинет министров направлены предложения по мерам государственной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 07 октября 2025 17:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЛАН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 113%
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.