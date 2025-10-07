КАК МИНИСТЕРСТВО СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗУЕТ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба рассказал о работе, проводимой министерством в рамках реализации поручений президента от 27 августа в области социальной политики. Он сообщил, что объем работы значительный и включает в себя разработку подзаконных актов к двум законам и концепции модернизации системы мер социальной поддержки граждан Республики Абхазия.