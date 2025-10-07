 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЛАН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 113%

Новости Вторник, 07 октября 2025 17:08
Оцените материал
(0 голосов)
ПЛАН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 113%

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством по налогам и сборам, выросли на 805 207,6 тыс. руб. (восемьсот пять миллионов двести семь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 5 005 295,9 тыс. руб. (пять миллиардов пять миллионов двести девяноста пять тысяч рублей), при плане – 4 424 705,5 тыс. руб. (четыре миллиарда четыреста двадцать четыре миллиона семьсот пять тысяч рублей), выполнение плана – 113%.

Поступления налоговых платежей по районам за 9 месяцев 2025 года составили:

Г. Сухум: поступления увеличились на 364 298,1 тыс. руб. (триста шестьдесят четыре миллиона двести девяноста восемь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 2 348 844,5 тыс. руб. (два миллиарда триста сорок восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи рублей), при плане – 2 135 444,6 тыс. руб. (два миллиарда сто тридцать пять миллионов четыреста сорок четыре тысячи рублей), выполнение плана – 110%.

Гагрский район: поступления увеличились на 192 062,5 тыс. руб. (сто девяноста два миллиона шестьдесят две тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 1 428 950,3 тыс. руб. (один миллиард четыреста двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей), при плане – 1 231 000 тыс. руб., (один миллиард двести тридцать один миллион рублей), выполнение плана – 116%.

Гудаутский район: поступления увеличились на 49 000,2 тыс. руб. (сорок девять миллионов рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 459 225,7 тыс. руб. (четыреста пятьдесят девять миллионов двести двадцать пять тысяч рублей), при плане – 411 420,8 тыс. руб., (четыреста одиннадцать миллионов четыреста двадцать тысяч рублей), выполнение плана – 112%.

Сухумский район: поступления увеличились на 59 211,2 тыс. руб. (пятьдесят девять миллионов двести одиннадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 195 680,0 тыс. руб. (сто девяноста пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч рублей), при плане – 108 128,0 тыс. руб. (сто восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч рублей), выполнение плана – 181%.

Гулрыпшский район: поступления увеличились на 132 926,4 тыс. руб. (сто тридцать два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 286 753,3 тыс. руб. (двести восемьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи рублей), при плане – 201 956,8 тыс. руб., (двести один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч рублей), выполнение плана – 142%.

Очамчырский район: поступления снизились на 6 516,4 тыс. руб. шесть миллионов пятьсот шестнадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 175 367,4 тыс. руб. (сто семьдесят пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч рублей), при плане – 252 940,0 тыс. руб., (двести пятьдесят два миллиона девятьсот сорок тысяч рублей), выполнение плана – 69%.

Ткуарчалский район: поступления уменьшились на 2 111,8 тыс. руб. (два миллиона сто одиннадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 40 047,3 тыс. руб. (сорок миллионов сорок семь тысяч рублей), при плане – 31 217,8 тыс. руб. (тридцать один миллион двести семнадцать тысяч рублей), выполнение плана – 128%.

Галский район: поступления увеличились на 16 337,4 тыс. руб. (шестнадцать миллионов триста тридцать семь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 70 427,4 тыс. руб. (семьдесят миллионов четыреста двадцать семь тысяч рублей), при плане – 52 597,5 тыс. руб. (пятьдесят два миллиона пятьсот девяноста семь тысяч рублей), выполнение плана – 134%.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 07 октября 2025 17:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ И РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ КАК МИНИСТЕРСТВО СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗУЕТ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.