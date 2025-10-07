ПЛАН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 113%

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством по налогам и сборам, выросли на 805 207,6 тыс. руб. (восемьсот пять миллионов двести семь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 5 005 295,9 тыс. руб. (пять миллиардов пять миллионов двести девяноста пять тысяч рублей), при плане – 4 424 705,5 тыс. руб. (четыре миллиарда четыреста двадцать четыре миллиона семьсот пять тысяч рублей), выполнение плана – 113%.

Поступления налоговых платежей по районам за 9 месяцев 2025 года составили:

Г. Сухум: поступления увеличились на 364 298,1 тыс. руб. (триста шестьдесят четыре миллиона двести девяноста восемь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 2 348 844,5 тыс. руб. (два миллиарда триста сорок восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи рублей), при плане – 2 135 444,6 тыс. руб. (два миллиарда сто тридцать пять миллионов четыреста сорок четыре тысячи рублей), выполнение плана – 110%.

Гагрский район: поступления увеличились на 192 062,5 тыс. руб. (сто девяноста два миллиона шестьдесят две тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 1 428 950,3 тыс. руб. (один миллиард четыреста двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей), при плане – 1 231 000 тыс. руб., (один миллиард двести тридцать один миллион рублей), выполнение плана – 116%.

Гудаутский район: поступления увеличились на 49 000,2 тыс. руб. (сорок девять миллионов рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 459 225,7 тыс. руб. (четыреста пятьдесят девять миллионов двести двадцать пять тысяч рублей), при плане – 411 420,8 тыс. руб., (четыреста одиннадцать миллионов четыреста двадцать тысяч рублей), выполнение плана – 112%.

Сухумский район: поступления увеличились на 59 211,2 тыс. руб. (пятьдесят девять миллионов двести одиннадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 195 680,0 тыс. руб. (сто девяноста пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч рублей), при плане – 108 128,0 тыс. руб. (сто восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч рублей), выполнение плана – 181%.

Гулрыпшский район: поступления увеличились на 132 926,4 тыс. руб. (сто тридцать два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 286 753,3 тыс. руб. (двести восемьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи рублей), при плане – 201 956,8 тыс. руб., (двести один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч рублей), выполнение плана – 142%.

Очамчырский район: поступления снизились на 6 516,4 тыс. руб. шесть миллионов пятьсот шестнадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 175 367,4 тыс. руб. (сто семьдесят пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч рублей), при плане – 252 940,0 тыс. руб., (двести пятьдесят два миллиона девятьсот сорок тысяч рублей), выполнение плана – 69%.

Ткуарчалский район: поступления уменьшились на 2 111,8 тыс. руб. (два миллиона сто одиннадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 40 047,3 тыс. руб. (сорок миллионов сорок семь тысяч рублей), при плане – 31 217,8 тыс. руб. (тридцать один миллион двести семнадцать тысяч рублей), выполнение плана – 128%.

Галский район: поступления увеличились на 16 337,4 тыс. руб. (шестнадцать миллионов триста тридцать семь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 70 427,4 тыс. руб. (семьдесят миллионов четыреста двадцать семь тысяч рублей), при плане – 52 597,5 тыс. руб. (пятьдесят два миллиона пятьсот девяноста семь тысяч рублей), выполнение плана – 134%.