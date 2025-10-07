 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Новости Вторник, 07 октября 2025 17:02
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ И РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия, фонд «Ашана» и президент международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева заключили соглашение о сотрудничестве.

Мактина Джинджолия подчеркнула, что этот шаг позволит более эффективно помогать детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и их семьям.

«Дружеское взаимодействие между благотворителями и государственными структурами и нашими странами – это еще один шаг во взаимопонимании, решении сложных вопросов оказания комплексной помощи самым незащищенным категориям», – отметила Демичева.

«Справедливая помощь Доктора Лизы» – международная благотворительная организация, оказывающая поддержку нуждающимся, включая бездомных, инвалидов, пенсионеров, беженцев, многодетные семьи, тяжелобольных детей и жертв военных конфликтов и катастроф.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 07 октября 2025 17:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ТКУАРЧАЛЕ УКЛАДЫВАЮТ АСФАЛЬТОБЕТОН НА ПРОСПЕКТЕ СВОБОДЫ ПЛАН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 113% »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.