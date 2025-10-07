АБХАЗИЯ И РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия, фонд «Ашана» и президент международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева заключили соглашение о сотрудничестве.

Мактина Джинджолия подчеркнула, что этот шаг позволит более эффективно помогать детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и их семьям.

«Дружеское взаимодействие между благотворителями и государственными структурами и нашими странами – это еще один шаг во взаимопонимании, решении сложных вопросов оказания комплексной помощи самым незащищенным категориям», – отметила Демичева.

«Справедливая помощь Доктора Лизы» – международная благотворительная организация, оказывающая поддержку нуждающимся, включая бездомных, инвалидов, пенсионеров, беженцев, многодетные семьи, тяжелобольных детей и жертв военных конфликтов и катастроф.