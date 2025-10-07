В ТКУАРЧАЛЕ УКЛАДЫВАЮТ АСФАЛЬТОБЕТОН НА ПРОСПЕКТЕ СВОБОДЫ
Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. В Ткуарчале специалисты УКС приступили к укладке асфальтобетона на проспекте Свободы.
Как сообщил начальник УКС Демир Гамисония, работы на этой улице начались еще два года назад с капитального ремонта коммуникаций и подготовки основания.
«На сегодняшний момент продолжаются работы по укладке покрытия. Общая протяженность участка составляет 2 километра, а площадь – 38 тысяч квадратных метров», – отметил он.
Кроме того, в городе запланирован капитальный ремонт улиц Шогенова и Лакоба, с общей площадью работ около 20 тысяч квадратных метров.