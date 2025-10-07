 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
В ТКУАРЧАЛЕ УКЛАДЫВАЮТ АСФАЛЬТОБЕТОН НА ПРОСПЕКТЕ СВОБОДЫ

Новости Вторник, 07 октября 2025 16:59
Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. В Ткуарчале специалисты УКС приступили к укладке асфальтобетона на проспекте Свободы.

Как сообщил начальник УКС Демир Гамисония, работы на этой улице начались еще два года назад с капитального ремонта коммуникаций и подготовки основания.

«На сегодняшний момент продолжаются работы по укладке покрытия. Общая протяженность участка составляет 2 километра, а площадь – 38 тысяч квадратных метров», – отметил он.

Кроме того, в городе запланирован капитальный ремонт улиц Шогенова и Лакоба, с общей площадью работ около 20 тысяч квадратных метров.

СОВЕЩАНИЕ В КАБМИНЕ ПО ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МРАМОРНОГО КЛОПА АБХАЗИЯ И РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
