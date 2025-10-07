В ТКУАРЧАЛЕ УКЛАДЫВАЮТ АСФАЛЬТОБЕТОН НА ПРОСПЕКТЕ СВОБОДЫ

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. В Ткуарчале специалисты УКС приступили к укладке асфальтобетона на проспекте Свободы.

Как сообщил начальник УКС Демир Гамисония, работы на этой улице начались еще два года назад с капитального ремонта коммуникаций и подготовки основания.